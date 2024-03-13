İsmail Kartal: Herkes maçın ciddiyetinin farkında

Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, Konferans Ligi'nde Union Saint-Gilloise karşılaşması öncesinde basın toplantısı düzenledi. İşte İsmail Kartal'ın açıklamaları...

"KAZANDIK AMA TURU GEÇMEDİK"

"Oynadığımız takım; genç ve sistem takımı. İlk maçta taktik plana bağlı kalarak çok iyi mücadele ettik. Biz en kötü beraberlikle ayrılmayı planlıyorduk, 3-0 oldu. Net bir galibiyet oldu ve buraya avantajlı geldik. Ancak 3-0 kazandık diye turu geçmedik. Futbolda her şey olabilir. Aynı ciddiyetle en iyisini verip turu geçmek istiyoruz."

"KISMEN ROTASYON OLABİLİR"

"Kısmen rotasyon olabilir. Avrupa maçlarından sonra lig maçları biraz zor oluyor. Rakibimiz de zorlandı ve 1-1 berabere kaldı lig maçında. Ülke puanını yükseltmek için gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz."

"REHAVET OLMAYACAK"

"Oyuncularımla konuştum, rehavet olmayacak. Hepsi maçın ciddiyetinin farkında. Yarın için en büyük motivasyonumuz, taraftarımızın önünde iyi bir oyun sergilemek."

"TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR"

"Tadic bu periyota alışmış bir oyuncu. Keyif alıyor bu maçlardan. İrfan döndü, Kent de Avrupa kadrosunda var. King'in tedavisi daha devam ediyor."

"ŞAMPİYONLUĞA İNANIYORUZ"

"Biz şampiyon olacağımıza inanıyoruz, fizik olarak da iyi durumdayız. Geriye düştüğümüz maçlarda da bunu gösteriyoruz. Taktik disipline bağlı kalıyoruz ve özgüvenli bir oyun gösteriyoruz."