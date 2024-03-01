Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Hatayspor maçının kadrosunda revizyona gidecek.

Sezona yıldız transferler yaparak 3 kulvarda şampiyonluk hedefleyerek başlayan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'ndan elenmişti. Ligde 2. sırada bulunan sarı-lacivertliler çeyrek finalde konuk olduğu MKE Ankaragücü'ne 3-0 boyun eğerek turnuvaya veda etti.

FARKINA VARDI

Bu gelişme sonrası tüm oklar teknik direktör İsmail Kartal'a çevrilmiş ve oyuncu tercihleri konusunda eleştirilmişti. Tecrübeli çalıştırıcının özellikle sahaya sürdüğü 11 büyük eleştiri alırken, yapılan değişikliklerde de Kartal hatalı bulunmuştu.

62 yaşındaki teknik adam yaptığı yanlışların farkına vardı ve yarın oynanacak olan Atakaş Hatayspor maçında ideal 11'ine dönecek.

KRUNIC KULÜBEYE

Kartal'ın özellikle kupa maçında dökülen Leonardo Bonucci'yi kızağa çekeceği ve sakatlığını atlatan Rodrigo Becao'ya bu maçta şans vereceği belirtildi. Becao'nun yanı sıra sakatlığı geçen ve takımla idmanlara başlayan Fred de yarın formasına kavuşacak.

İsmail Kartal, Fred'i ise devre arasında alınan ancak beklentilerin altında kalan Rade Krunic'in yerine sahaya sürecek. İsmail Kartal, Bright Osayi-Samuel'in durumuna göre de beklerini belirleyecek.