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Spor

İsmail Kartal: İyi mücadele ederek 3 puan almak istiyoruz

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Samsunspor maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

21 Ocak 2024 Pazar 15:45 - Güncelleme:
İsmail Kartal: İyi mücadele ederek 3 puan almak istiyoruz
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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Samsunspor maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Geniş bir kadroları olduğuna değinen Kartal, "Öncelikle Samsunspor takımının ve camiasının yıllar önce geçirdiği trafik kazasında bazı oyuncuları vefat etmişti. Onlara tekrar başsağlığı diliyorum. Geniş bir kadroya sahibiz. Maç maç düşünüyoruz. Her maç bir oyun planımız var. Uzun bir maraton ve 3 kulvarda devam ediyor. Bu planlamaları yapmak zorundayız." dedi.

Samsunspor'un çıkışta bir takım olduğunu söyleyen Kartal, "Her geçen hafta Samsunspor yeni gelen hoca ile birlikte daha disiplinli oynuyorlar. Mücadele gücü yüksek bir takıma karşı oynayacağız. Önlemlerimizi aldık. İyi mücadele ederek 3 puan almak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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