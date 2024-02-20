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Spor

İsmail Kartal: Kayıpsız devam edelim

Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Rizespor'u 3-1 yenen Fenerbahçe'de İsmail Kartal, öğrencilerine konuşma yaptı.

Fanatik20 Şubat 2024 Salı 10:14 - Güncelleme:
İsmail Kartal: Kayıpsız devam edelim
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Fenerbahçe, Rizespor deplasmanında sezonun en zorlu maçlarından birine çıktı. Sarı-Lacivertliler, 3-1 kazanarak çok kritik 3 puanı cebine koymayı bildi.

Teknik direktör İsmail Kartal'ın İstanbul'a dönüş yolunda öğrencilerine bir konuşma yaptığı öğrenildi.

"LİDERLİĞE TAKILMADAN DEVAM EDELİM"

Galatasaray o sırada Ankaragücü karşılaşmasını oynamadığı için Sarı-Lacivertliler maç fazlasıyla zirveye çıkmıştı. Tecrübeli teknik adamın, oyuncularına, "Ligde hâlâ uzun bir maraton bizi bekliyor. Daha oynanacak 12 maç var. Köprünün altından çok sular akacak. Şu anda zirvede olmak önemli değil. Sezon bittiğinde zirvede olmak önemli. Bu nedenle liderlik olayına takılmadan önümüze bakmaya devam edelim." dediği kaydedildi.

İsmail Kartal'ın, her sezon olduğu gibi yine ligin ikinci devresinin daha zorlu geçeceğine vurgu yaparak, "Her rakibin kendine göre hedefleri oluyor ve bunun için mücadele ediyor. Biz de tüm kupalara talibiz. Güçlü bir takımız, önemli bir galibiyet aldık ve bütünleştik. Rizespor karşısında, şartlar ne olursa olsun sonuna kadar mücadele edip, her zorluğun üstesinden gelebileceğimizi gösterdik. Bunun için hepinizle gurur duyuyorum. Aynı şekilde kayıpsız olarak yolumuza devam edelim." ifadeleriyle konuşmasını noktaladığı belirtildi.

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