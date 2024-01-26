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Spor

İsmail Kartal: Kimse baskı altında hissetmesin

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Başakşehir'i 1-0 yenen Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, takımla toplantı yaptı.

Fanatik26 Ocak 2024 Cuma 10:15 - Güncelleme:
İsmail Kartal: Kimse baskı altında hissetmesin
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Süper Lig'de kritik viraja girilen bu dönemde, Fenerbahçe'de başta Edin Dzeko olmak üzere hücum oyuncularının son vuruşlarda sıkıntı yaşamaya başlaması tartışma konusu oldu. Ancak İsmail Kartal'ın bu konuda hiçbir endişesi yok.

Fenerbahçe, bu sezon farklı galibiyetlerle adından söz ettirdi. Hücum hattındaki oyuncular, kariyerlerinin en skorer dönemlerini yaşadı. Fenerbahçe, şu ana kadar 59'u ligde olmak üzere resmi karşılaşmalarda tam 99 kez fileleri sarsarak rekor kırdı.

Rakamlar ortadayken, son iki karşılaşmada kaçırılan fırsatlar özellikle taraftarlar arasında endişe yarattı. Kanarya, Samsunspor karısında net pozisyonları harcayıp 1-1 berabere kalarak çok bir kayıp yaşamıştı. Başakşehir maçında ise rakip ceza sahasında 71 defa topla buluşularak rekor kırıldı, karşılaşma adeta tek kale oynandı. Buna rağmen galibiyet, 90+4'te Batshuayi'nin penaltısıyla geldi. Takımdaki panik görüntüsünün ardından İsmail Kartal, futbolcularına güven aşıladı. İşte detaylar...

"PANİK YOK!"

Ligde kritik viraja girilen bu dönemde, başta Dzeko olmak üzere hücum oyuncularının son vuruşlarda sıkıntı yaşamaya başlaması tartışma konusu oldu. Ancak İsmail Kartal'ın bu konuda hiçbir endişesi yok. Başarılı teknik adam taraftara ve camiaya seslenerek, "Panik yok, bu zamana kadar olduğu gibi goller yine devam edecek. Kaliteli gol ayaklarına sahibiz." mesajını verdi. Kartal'ın ayrıca dünkü antrenmanda oyuncularıyla da bu konu hakkında konuştuğu öğrenildi.

"BASKI ALTINDA HİSSETMEYİN"

Başarılı teknik direktörün takımla yaptığı toplantıda, "Oyun gücümüzü tartışılmayacak şekilde göstermeye devam ediyoruz. Gol yollarında şanssız olduğumuzu düşünüyorum. Çünkü sizin ne kadar kaliteli oyuncular olduğunuzu herkes biliyor. Bunu zaten şu ana kadar net bir şekilde kanıtladınız. Kimse bu konuda baskı altında hissetmesin. En kısa sürede yine gollü galibiyetler alacağımıza inancım tam." sözleriyle moral verdiği kaydedildi.

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