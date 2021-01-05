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Spor

İsmail Kartal: Kırmızı kartı hak etmedim

Süper Lig'in 17. haftasında sahasında konuk ettiği Galatasaray'ı 4-3 yenen İttifak Holding Konyaspor'da, teknik direktör İsmail Kartal, maçın 77. dakikasında gördüğü kırmızı kartı hak etmediğini söyledi.

AA05 Ocak 2021 Salı 22:30 - Güncelleme: 05 Ocak 2021 Salı 22:30
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Kartal, stat çıkışında gazetecilere, gördüğü kırmızı karta ilişkin açıklamalarda bulundu.

Maçın 77. dakikasında pozisyona itirazı üzerine kırmızı kart gördüğünü anımsatan Kartal, şöyle konuştu:

"Kırmızı kartı hak etmedim. Biz de insanız. Bu pandemi döneminde, sakatlık ve hastalıkla mücadele ediyoruz. Bu kadar laf söyleyemeyecek miyiz yani. Hakeme karşı her hangi bir taciz ve hakaret yok. Hayatımda ilk defa kırmızı kart görüyorum. Bizim de canımız yanıyor. Bu kadar mücadele ediyoruz, koskoca şehri temsil ediyoruz. Onun için birazcık daha duyarlı olmalarını bekliyoruz. Bu kadar eksiğimize ve hızlı maç trafiğinde yorgun olan oyuncuların durumuna rağmen taktik disipline bağlı oyunla maçı kazandık."

Kartal, mağlup oldukları karşılaşmalarda şansızlıklara boyun eğdiklerini ve sezon başından itibaren büyük mücadele verdiklerini belirterek, "Baktığımız zaman kaybettiğimiz maçlarda da oyunun galibi biziz. En son Hatayspor maçı, 2-1 kaybettik. Bence maçın hakkı beraberlikti. Son saniyelerde golümüz iptal edildi. Bu maçlarda verdiğimiz mücadelenin karşılığını alabilseydik, Konyaspor çok daha iyi yerlerde olabilirdi." diye konuştu.

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