İsmail Kartal: Maça iyi hazırlandık

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Bitexen Antalyaspor deplasmanına konuk olan Fenerbahçe, şampiyonluk yolunda keskin virajı kayıpsız geçmek istiyor.

Maç öncesi sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü İsmail Kartal, maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

İSMAİL KARTAL'IN AÇIKLAMALARI ŞÖYLE:



"MAÇA GAYET İYİ HAZIRLANDIK"

"Biz her maç gibi, Antalyaspor maçına da gayet iyi hazırlandık. Ayrılanlar var, sakatlıktan dönenler var. Hepsiyle birlikte iyi çalıştık. Şampiyonluk yolunda her maça kazanmak için çıktığımız için 3 puan için en iyi şekilde hazırlandık."

"OYUNU BÜTÜN OLARAK DÜŞÜNÜYORUZ"

Biz oyunu bir bütün olarak düşünüyoruz. Antalyaspor'u iyi analiz ettik ve iyi hazırlandık. Bunu da rakibe hissettirmek istiyoruz."