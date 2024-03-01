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  • İsmail Kartal net bir şekilde uyardı! ''Tek puan bile çok kritik''
Spor

İsmail Kartal net bir şekilde uyardı! ''Tek puan bile çok kritik''

Fenerbahçe'nin deneyimli teknik direktörü İsmail Kartal, Ankaragücü yenilgisinin ardından öğrencileriyle bir toplantı gerçekleştirdi. Galatasaray'ın Beşiktaş karşısında sahaya çıkacağının ve alınan her bir puanın çok önemli olduğundan bahsetti. İşte detaylar...

Fanatik1 Mart 2024 Cuma 09:00 - Güncelleme:
İsmail Kartal net bir şekilde uyardı! ''Tek puan bile çok kritik''
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Ziraat Türkiye Kupası'na 3-0'lık Ankaragücü yenilgisiyle elenen Fenerbahçe'de gözler lige çevrildi.

Sarı-Lacivertliler, düşmeme mücadelesi veren Hatayspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. İsmail Kartal, dünkü idmanda öğrencilerine bir konuşma yaparak mücadelenin önemini hatırlattı. Tecrübeli hoca, oyuncularına kritik uyarılar yaptı.

"YARIŞ ÇOK FARKLI"

Tecrübeli çalıştırıcı, "Ankaragücü karşısında bize yakışmayan bir oyun ve sonuç aldık. Şampiyonluk hedeflediğimiz kupaya veda ettik. Tek maçlı elemelerin telafisi olmuyor. Lig uzun bir maraton ama bu sezonki yarış çok farklı. Bu nedenle tek bir puanın bile önemi çok büyük" diye konuştu.

"SON DÜDÜĞE KADAR"

62 yaşındaki teknik adam, "Hatayspor karşısında hata ve puan kaybı yapma lüksümüz yok. Şampiyonluk yolundaki rakibimiz, Beşiktaş ile deplasmanda derbiye çıkacak. Bu haftayı en güzel şekilde kapatalım. İyi bir oyunla kazanarak, Ankaragücü yenilgisiyle üzdüğümüz taraftarımızı yeniden mutlu edelim. Bunun için, 90 dakika boyunca motivasyonumuzu kaybetmeden, son düdük çalana kadar mücadeleden vazgeçmeden oynamamız şart" dedi.

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