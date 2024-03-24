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Spor

İsmail Kartal öğrencilerini uyardı! ''Kendi işimize bakalım''

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal milli ara sonrası takımın gireceği yoğun maç temposu öncesi uyarılarda bulundu ve oyuncularına motivasyon konuşması yaptı. Kendi işlerine odaklanmalarını söyleyen başarılı teknik adam 'Eğer nisan ayındaki maçlardan olumlu sonuçlarla çıkarsak, hedeflerimize adım adım yaklaşırız.' dedi. İşte o konuşmanın detayları...

Fanatik24 Mart 2024 Pazar 12:46 - Güncelleme:
İsmail Kartal öğrencilerini uyardı! ''Kendi işimize bakalım''
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Fenerbahçe'de Trabzonspor maçının ardından verilen izin sona erdi. Sarı lacivertliler, milli ara sonrası gireceği yoğun dönem adına çalışmalarına başlamış durumda.

"KENDİ İŞİMİZE BAKALIM"

Kanarya'nın hocası İsmail Kartal, Milli arada kalan oyuncularına 4 gün izin vermişti. Önceki gün tatil dönüşü futbolcularıyla Samandıra'da bir araya gelen Kartal'ın, takımla yaptığı toplantıda, "Biz işimize bakmaya devam etmeliyiz. Nisan ayında bizi 3 kulvarda birden bekleyen 7 karşılaşma var. Eğer bu maçlardan olumlu sonuçlarla çıkarsak, hedeflerimize adım adım yaklaşırız." dediği öğrenildi.

İsmail Kartal yönetimle yaptığı görüşmede de şu ifadeleri kullandı:

"Sezon başında yönetimimiz çok alternatifli ve kaliteli bir kadro kurdu. Bu oyuncular Süper Lig'de sezona 10'da 10 yaparak başladı. Bizim kadar oyuncularımızın da camianın şampiyonluk özleminin farkındalar ve kupayı kaldıracaklarına inanıyorlar. Ben bu zorlu maratonda onlara çok güveniyorum."

Fenerbahçe antrenmanını öğlen saatlerinde milli oyuncularından yoksun bir şekilde gerçekleştirdi. Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenmanın pas çalışmaları ve dayanaklılık koşuları üzerine gerçekleştiği bildirildi.

Sakatlığını yavaş yavaş atlatan Mert Hakan Yandaş'ın da son idmanda düz koşulara başladığı öğrenildi. Sarı lacivertliler, antrenmanlarına bugün de devam edecek.

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