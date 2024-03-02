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Spor

İsmail Kartal: Reaksiyon vermek istiyoruz

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Hatayspor maçı öncesi değerlendirmelerde bulundu.

2 Mart 2024 Cumartesi 18:39 - Güncelleme:
İsmail Kartal: Reaksiyon vermek istiyoruz
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Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak.

Bu mücadele öncesinde sarı-lacivertlilerde İsmail Kartal açıklamalarda bulundu.

İŞTE KARTAL'IN SÖZLERİ:

Bugünkü maça takım olarak iyi hazırlandık. Sonuçta bu akşamki maçta, taraftarımızın ve camiamız galibiyet bekliyor. Bu akşam, camiamızı ve taraftarımız için reaksiyon vermek istiyoruz. 3 puanı alıp evimize dönmek istiyoruz.

Biz bugünlere bu şekilde geldik. Sezon başında da 8-9 kişi rotasyon yaptık. Biz bu şekilde hamleler yaparak bugünlere geldik. Sonuçta olmadı Ankara'da. Orası geride kaldı. İnşallah bu akşam iyi oyunla 3 puanı alıp yolumuza devam etmek istiyoruz

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