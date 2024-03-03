İsmail Kartal rekora doymuyor!

Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Hatayspor'u 2-0 mağlup etti. Sarı-Lacivertliler, sürdürdüğü şampiyonluk yarışı adına hata yapmazken teknik direktör İsmail Kartal da bir rekoru daha kırmayı başardı.

REKORLARIN ADAMI İSMAİL KARTAL

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, rekorlarına bir yenisini daha ekledi. Deneyimli hoca, Sarı-Lacivertli ekipte bir sezon içinde ligde deplasmanda yenilmezlik serisi rekorunu kırdı. Son olarak 1988-1989'da Veselinovic, deplasmanda üst üste 13 maç kaybetmemiş, aynı şekilde 73-74'te de Didi yönetiminde 13 maçlık seri gelmişti. İsmail Kartal, Rizespor galibiyetiyle önce bu serileri tekrarladı, dün akşam da rekorun yeni sahibi oldu.

Kanarya, Kartal yönetiminde çıktığı üst üste 14 deplasmanda yenilgi yüzü görmedi. Ayrıca Kartal, üst üste 8 deplasman maçını kazanmayı başardı. Son olarak 2010-2011'de 9 maç ile Aykut Kocaman, rekorun sahibi olmuştu. Kartal, bu sezon takımının başında pek çok rekora da imzasını attı. Kanarya, Avrupa Kupaları'nda daha önce 2009-10 sezonunda Daum yönetiminde üst üste 5 maç kazandı. İsmail Kartal, bu sezon Twente deplasmanından 1-0'lık galibiyetle ayrılarak yeni rekorun sahibi oldu.

BURUK'UN ELİNDEN ALDI

Ankaraspor, 2016-17'de Mustafa Reşit Akçay yönetiminde Avrupa'da peş peşe 6 karşılaşmada zafere ulaşarak bunu başaran ilk Türk takımı olmuştu. Ardından Fenerbahçe ve Beşiktaş bu rekoru egale etmişti. 62 yaşındaki çalıştırıcı, Nordsjaelland karşısında 3-1 galip gelerek peş peşe 7. Avrupa zaferine imza attı, ardından rekoru 9 maça çıkarttı. Okan Buruk'lu Galatasaray, geçtiğimiz sezon 17 resmi maçı üst üste kazanan ilk Türk takımı olmuştu. Buruk, bu unvanı elinde fazla tutamadı. İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'si Ludogorets galibiyetiyle birlikte 18'de 18 yaptı, Pendikspor galibiyeti rekoru 19'da 19'a taşıdı.

GÖZLER ARTIK AVRUPA'DA

Kanarya, Hatay deplasmanından mutlu ayrılırken, gözler ise Avrupa'ya çevrildi. Sarı-Lacivertliler, perşembe günü Konferans Ligi son 16 turu ilk maçı US Gilloise ile kozlarını paylaşacak. Fenerbahçe, ara vermeden hazırlıklarını sürdürmeyi planlıyor.