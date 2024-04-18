İSTANBUL 20°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Nisan 2024 Perşembe / 10 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,5218
  • EURO
    34,765
  • ALTIN
    2486.88
  • BIST100
    9524.59
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İsmail Kartal: Sezonu şampiyonluklarla kupalarla kapatacağız
Spor

İsmail Kartal: Sezonu şampiyonluklarla kupalarla kapatacağız

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rövanşında karşılaşacakları Olympiakos maçı öncesinde konuştu.

18 Nisan 2024 Perşembe 21:25 - Güncelleme:
İsmail Kartal: Sezonu şampiyonluklarla kupalarla kapatacağız
ABONE OL

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rövanşında karşılaşacakları Olympiakos maçından önce açıklamalarda bulundu.

İŞTE KARTAL'IN SÖZLERİ:

Kendi evimizde oynamanın avantajını kullanarak yarı finale yükselmek istiyoruz. Fenerbahçe tarihine geçmek istiyoruz. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. İlk maçın ardından rakibin güçlü yönlerini biliyoruz. Buna çalıştık. Oyuncularım motiveler. Herhangi bir sakatımız eksiğimiz yok. Bu akşam çok şükür ki tam kadro çıkacağız. Oyuncularıma, oyun gücümüze, taraftarlarımıza inanıyorum. Yarı finale kalabileceğimize inanıyorum.

Oyuncularımın özgüveni çok yüksek. İlk maçta da iyi başladık, istediğimiz golleri bulamadık. Bireysel hatalardan goller yedik ve reaksiyon verdik. Çok kötü bir skorla dönmedik. Rövanşı oynayacağız.

Sonuna kadar savaşacağız. Sezonu şampiyonluklarla kupalarla kapatacağız.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.