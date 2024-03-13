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Spor

İsmail Kartal: Taraftarlarımızı endişelendirmeden yolumuza devam edelim

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal bu hafta oynanacak Konferans Ligi maçı ve Trabzonspor maçı ile ilgili oyuncularını uyardı.

Fanatik13 Mart 2024 Çarşamba 16:22 - Güncelleme:
İsmail Kartal: Taraftarlarımızı endişelendirmeden yolumuza devam edelim
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Fenerbahçe'nin teknik patronu, bu hafta iki önemli maçın kendilerini beklediğini söyledi. İsmail Kartal, oynanacak Konferans Ligi ve derbi maçı öncesi konuşma gerçekleştirdi.

'ADIMIZI ÇEYREK FİNALE YAZDIRMAMIZ ÖNEMLİ'

Teknik Direktör İsmail Kartal "Pazar günü Trabzonspor deplasmanında sezonun en kritik sınavlarından birini vereceğiz. Ancak öncesinde Union SaintGilloise rövanşına çıkacağız. İlk maçtaki 3-0'lık galibiyetle işimizi kolaylaştırdık ancak henüz turu geçmedik. Bu nedenle önce perşembe günkü karşılaşmaya odaklanacağız. Ülke puanı açısından yine kazanarak adımızı çeyrek finale yazdırmamız önemli" ifadelerini kullandı.

'SAKATLIKLAR ETKİLEMEZ'

Başarılı çalıştırıcı, "Bu sezon ligde tek yenilgiyi Trabzonspor'dan aldık. Üstelik kendi sahamızda. Bu kez deplasmanda kazanıp hem taraftarımıza kendimizi affettirmek hem de şampiyonluk hedefimiz doğrultusunda yolumuza kayıpsız ilerlemek istiyoruz" dedi. İsmail Kartal, son olarak Çağlar Söyüncü'nün eklendiği sakatlık listesinin kendilerini etkilemeyeceğini dile getirdi.

'HER OYUNCUMA GÜVENİYORUM'

Kartal, öğrencilerine güvendiğini belirterek, "Geniş ve derin bir kadromuz var. Ayrıca Becao ve King'in yeniden aramıza katılmasını bekliyoruz. Taraftarlarımız endişelenmesin, hem ligde hem de Konferans Ligi'nde sonuna kadar savaşmamızı sağlayacak kadar iyi bir kadroya sahibiz. Sahaya sürdüğüm, forma verdiğim her oyuncuma güvenim tam. Maç maç ilerlemeye, ona göre kadro seçimleri yapmaya devam edeceğiz. Rakibe göre en iyi seçimleri yapacağız" diye konuştu.

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