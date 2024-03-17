Süper Lig'deki şampiyonluk hasretine artık son vermek isteyen Fenerbahçe, bu akşam Trabzonspor deplasmanında galibiyetten başka bir şey düşünmüyor. Galatasaray'ın da Kasımpaşa ile karşılaşacağı günde Sarı-Lacivertliler, puan kaybı yaşamak istemiyor. İşte bu doğrultuda da Kanarya'da teknik direktör İsmail Kartal tüm hazırlıklarını 3 puan üzerine yaptı.

USTALAR GÖREVE HAZIR



SarıLacivertliler'de bu akşam elbette gözler, takımın hücumdaki iki önemli ismi ve kaptanlarında olacak... Fenerbahçe'yi, Trabzonspor karşısında gol yollarında Edin Dzeko ile Dusan Tadic'in taşımaları bekleniyor. Tansiyonu yüksek geçmesi beklenen zorlu deplasmanda iki yıldızın, hem kaliteleri hem de tecrübeleriyle Karadeniz'de fark yaratmaları bekleniyor. Teknik direktör İsmail Kartal'ın da Dzeko ile Tadic'e bu akşam çok güvendiği ve liderliklerinden sonuna kadar faydalanmayı hedeflediği bildirildi. Son Union Saint-Gilloise maçını boş geçen Dzeko, gollerine Bordo-Mavililer karşısında da devam etmek istiyor. Belçika'daki Saint-Gilloise mücadelesinde gol atan Tadic ise Trabzonspor'a ilk yarıda 3-2 kaybedilen maçta penaltıdan iki kez ağları sallamıştı.

FRED'İ HÜCUMA YAKIN KULLANACAK



Trabzon'da topa daha çok sahip olacak taraf olmayı planlayan Kartal, orta alanda İsmail Yüksek'i savunmaya daha yakın oynatırken, Fred'i hücuma yakın kullanacak. İleride Dzeko, arkasında Szymanski, solda Tadic, sağda İrfan Can'a şans vermesi beklenen tecrübeli çalıştırıcı, BordoMavililer'e karşı şanssızlığına da son vermek isteyecek.

4 MAÇI DA KAZANAMADI



Deneyimli çalıştırıcı, Fener'in başında rakibine karşı çıktığı 4 karşılaşmada 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Kartal, bu akşam bu gidişata son vererek bordo mavili ekip karşısında ilk galibiyetini almak istiyor.

Toplamda da Kartal, yine hoca olarak (Fenerbahçe, Gaziantep, Ankaragücü, Rizespor ve Konyaspor) Karadeniz temsilcisine rakip olduğu 9 maçta 4 beraberlik, 4 mağlubiyet ve sadece 1 galibiyet alabildi. Kartal'ın o tek galibiyeti de, 27 Ağustos 2016'da Antep'in başında iç sahada 1-0'lık skorlaydı. Bu arada oyuncularıyla da bir görüşme yapan tecrübeli teknik adamın, "Kolay maç olmayacak. Oyunun her anında dikkatli olmalıyız. Camiamız bizden şampiyonluk bekliyor. Sakin kalıp, iyi bir oyunla kazanan taraf olalım. Sizlere güvenim tam" dediği öğrenildi.

TEK YENİLGİSİ TRABZON'DAN



Süper Lig'de Fenerbahçe, bu sezon tek yenilgisini sezonun ilk yarısında oynanan Trabzonspor karşılaşmasında almıştı. 4 Kasım 2023'te Kadıköy'deki karşılaşmadan Bordo-Mavililer, Kanarya'yı 3-2 mağlup etmiş ve rakibine bu sezon tüm kulvarlardaki ilk yenilgisini yaşatmıştı. Fenerbahçe ayrıca, Trabzonspor'a konuk olduğu son iki lig maçını da kaybetti.