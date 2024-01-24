İSTANBUL 6°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Ocak 2024 Çarşamba / 14 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,1675
  • EURO
    33,0053
  • ALTIN
    1956.47
  • BIST100
    8090.9
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İsmail Kartal: Üç puanı alarak devam etmek istiyoruz
Spor

İsmail Kartal: Üç puanı alarak devam etmek istiyoruz

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, ligde oynanacak Başakşehir maçı öncesi konuştu. Herkesin elinden geleni yapacağına inandığını belirten Kartal, 'Bu akşam üç puan alarak yolumuza devam etmek istiyoruz.' sözlerini sarf etti.

24 Ocak 2024 Çarşamba 19:22 - Güncelleme:
İsmail Kartal: Üç puanı alarak devam etmek istiyoruz
ABONE OL

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Başakşehir maçı öncesi açıklamalar yaptı.

İsmail Kartal yaptığı açıklamada, "Sonuçta biz şampiyonluğa oynayan bir takımız. Her maçı kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Bugün sahaya çıkacak 11, 3 puanı almak için hazır. Son beraberlikten sonra bu akşam 3 puan alabilmek için herkes elinden gelenin en iyisini yapacaktır." dedi.

Sakat futbolcularla ilgili İsmail kartal, "Crespo ile Zajc, yarın takım antrenmanlarına başlayacak. Djiku aramıza katıldı. Her geçen gün daha güçlü bir şekilde takım derinliği olarak hazırlanabileceğiz. Bu akşam 3 puan alarak yolumuza devam etmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.