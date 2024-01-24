İsmail Kartal: Üç puanı alarak devam etmek istiyoruz

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Başakşehir maçı öncesi açıklamalar yaptı.

İsmail Kartal yaptığı açıklamada, "Sonuçta biz şampiyonluğa oynayan bir takımız. Her maçı kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Bugün sahaya çıkacak 11, 3 puanı almak için hazır. Son beraberlikten sonra bu akşam 3 puan alabilmek için herkes elinden gelenin en iyisini yapacaktır." dedi.

Sakat futbolcularla ilgili İsmail kartal, "Crespo ile Zajc, yarın takım antrenmanlarına başlayacak. Djiku aramıza katıldı. Her geçen gün daha güçlü bir şekilde takım derinliği olarak hazırlanabileceğiz. Bu akşam 3 puan alarak yolumuza devam etmek istiyoruz." şeklinde konuştu.