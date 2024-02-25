İsmail Kartal ve Balkan grubundan Rade Krunic'e destek

Fenerbahçe'de beklentileri tam olarak karşılayamayan Rade Krunic'e teknik direktör İsmail Kartal'dan tam destek geldi...

TARAFTARDAN KRUNIC'E TEPKİ

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Kasımpaşa'yı konuk eden Fenerbahçe'de yeni transfer ıslıklandı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Kasımpaşa'yı ağırlarken 58. dakikada 1-0 geriye düştü. Etkisiz bir oyun sergileyen sarı lacivertlilerde İsmail Kartal, Kasımpaşa'nın golü sonrası iki hamle birden yaptı.

Maç boyunca etkisiz bir görüntü çizen Bosnalı orta saha oyuncusu Rade Krunic, yerini Sebastian Szymanski'ye bırakırken sarı lacivertli taraftarın tepkisi vardı. Fenerbahçe tribünleri, devre arasında takıma katılan Rade Krunic'i ıslıkla protesto etti.

"BEN SENİN KALİTENİ BİLİYORUM"

Karşılaşma sonrası Rade Krunic ile özel olarak görüşen ve moralini yüksek tutmasını söyleyen İsmail Kartal, "Ben senin kaliteni biliyorum. Taraftarın senden beklentisi ve şampiyonluk heyecanından dolayı bu tarz tepkiler olabilir. Önümüzde kazanılmayı bekleyen pek çok maç var. Artık verimli olma zamanı. Bunun için de çalışıp, takım olarak başaracağız" ifadelerini kullandı.

DZEKO VE TADIC'TEN DESTEK İSTENDİ

İsmail Kartal, Rade Krunic'e Balkan grubu ile daha yakın ilişkiler kurması konusunda da telkinde bulundu. Ayrıca deneyimli hoca, özellikle Dusan Tadic ve Edin Dzeko'dan bu konuda destek istedi.