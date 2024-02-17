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Spor

İsmail Kartal: Zeminin birçok yeri bataklık! Hakem oynatacak mı?

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Çaykur Rizespor ile oynayacakları maç öncesi zeminin durumu hakkında konuştu.

17 Şubat 2024 Cumartesi 18:15 - Güncelleme:
İsmail Kartal: Zeminin birçok yeri bataklık! Hakem oynatacak mı?
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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Çaykur Rizespor maçının öncesinde açıklamalarda bulundu.

İsmail Kartal, "Arkadaşlarım sahayı kontrol ettiler ve sporcu sağlığı için çok da elverişli bir ortam olmadığını söylediler. Sahanın birçok yeri bataklık ve su. Bu ortamda biz de normal planlarımızın dışında bir plan belirleyeceğiz.' dedi.

İsmail Kartal ayrıca, 'Hakemler bu maçı oynatacak mı göreceğiz. Oynatırlarsa ona göre oynayacağız. Biz kendi güçlü oyunumuz doğrultusunda bir 11 belirledik." ifadelerini kullandı.

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