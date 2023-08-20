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Spor

İsmail Kartal'dan Altay Bayındır'a tam destek!

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, taraftarlar tarafından eleştirilen 25 yaşındaki genç kaleci Altay Bayındır'a destek verdi.

Fanatik20 Ağustos 2023 Pazar 11:58 - Güncelleme:
İsmail Kartal'dan Altay Bayındır'a tam destek!
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Fenerbahçe'de geçen sezon olduğu gibi bu sezon da taraftarla yıldızı barışmayan Altay Bayındır, Maribor maçından sonra Samsunspor mücadelesinde de formasını İrfan Can Eğribayat'a kaptıracak.

Kartal'ın performansından memnun kaldığı Eğribayat'ı Samsunspor maçında ilk 11'de sahaya sürmesine kesin gözüyle bakılıyor. Ancak Kartal, Altay konusunda da temkinli davranırken, milli file bekçisine sahip çıkılması gerektiğinin altını çizdi.

Başarılı çalıştırıcı, "Altay, Fenerbahçe'nin bir oyuncusu. Taraftarlarımızın Altay'ın üstüne gitmemesi lazım. Kalecimize sahip çıkmak zorundayız. Onun toparlanması için destek vermeliyiz" dediği öğrenildi.

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