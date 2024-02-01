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Spor

İsmail Kartal'dan Antalyaspor uyarısı! ''Bu kez cömert davranmayalım''

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal cumartesi günü Antalyaspor ile oynayacakları maç öncesi öğrencilerini uyardı. Deneyimli teknik adam, Akdeniz ekibinin Sergen Yalçın ile birlikte havaya girdiğini altını çizdi ve öğrencilerine 'Hücum hattında da son haftalardaki gibi cömert davranmadan, daha bitirici olmamız şart.' dedi. İşte detaylar...

1 Şubat 2024 Perşembe 09:10 - Güncelleme:
İsmail Kartal'dan Antalyaspor uyarısı! ''Bu kez cömert davranmayalım''
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Fenerbahçe, ligde en zor deplasmanlarından birine çıkacak. Antalyaspor, Sergen Yalçın geldiğinden beri 6 maçta da kaybetmedi. Üstelik Yalçın, Fenerbahçe'ye rakip olduğu son 5 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Ligin ilk yarısında 3-2 kazanılan mücadelede de Akdeniz ekibi, Kanarya'yı Kadıköy'de fazlasıyla zorlamıştı. İsmail Kartal, kritik mücadele öncesi öğrencilerini uyardı.

Fenerbahçe için ocak ayı son derece iyi geçti. İsmail Kartal'ın öğrencileri 7 resmi maçta 6 galibiyet ve 1 beraberlik alarak yoğun periyodu en az hasarla atlattı. Sarı-Lacivertliler şimdi yine çok zorlu bir sınava, Antalyaspor deplasmanına çıkacak. Akdeniz ekibi, Sergen Yalçın göreve geldikten sonra yenilmesi güç bir takıma dönüştü. Kırmızı-Beyazlılar, ligde son 6 karşılşamada 2 galibiyet ve 4 beraberlik aldı. Bu süreçte 6 gol atarken, 4 gol yedi. Antalyaspor'un dirençli görüntüsünün yanı sıra Sergen Yalçın'ın teknik direktör olarak Fenerbahçe'ye karşı karnesi de son derece parlak. Başarılı çalıştırıcı, Sarı-Lacivertliler'e rakip olduğu son 5 maçın 3'ünde sahadan galibiyetle ayrılırken, 2 mücadele berabere bitti. Yalçın, hiç yenilmedi.

"BU KEZ CÖMERT OLMAYALIM"

İsmail Kartal, bu kritik sınava takımını en iyi şekilde hazırlamak için kolları sıvadı. Tecrübeli teknik adam öğrencilerine nasıl oynamaları gerektiği kadar, mücadelenin önemini de sık sık anlatıyor.

Antalyaspor, ligin ilk yarısında Kadıköy'deki karşılaşmada Fenerbahçe'yi fazlasıyla zorlamış, Kanarya zor da olsa 3-2 kazanmıştı. Kartal, bu maçı da hatırlatarak, "Antalyaspor'un ne kadar tehlikeli ve dirençli bir rakip olduğunu biliyoruz. Sergen Yalçın göreve geldikten sonra da iyi bir hava yakaladılar ve hiç yenilmediler. Onlara ilk yenilgiyi biz tattırmalıyız. Bunun için de savunmada ilk düdükten son düdüğe kadar çok dikkatli olmalıyız. Ayrıca hücum hattında da son haftalardaki gibi cömert davranmadan, daha bitirici olmamız şart" ifadelerini kullandı.

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