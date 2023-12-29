İsmail Kartal'dan Barış Alper Yılmaz'a özel önlem

Süper Kupa'da Galatasaray ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Bright Osayi-Samuel'e özel bir görev verdi....

Teknik direktör İsmail Kartal, fizik olarak oldukça kuvvetli olan Barış Alper Yılmaz'a hücum yönünden önlem alacak.

OSAYI İLE ZOR DURUMA SOKACAK

Teknik heyet, İrfan Can Kahveci için sürekli kendisine boş alan oluşturmasını söylerken Osayi Samuel'in bindirmeleriyle de Barış Alper'i zor duruma sokmayı planlanıyor.

İrfan'a, Barış ile çok fazla omuz omuza mücadeleye girmemesi de söylenirken, Szymanski'ye atacağı ince paslar üzerine çalıştığı da öğrenildi.