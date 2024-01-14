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Spor

İsmail Kartal'dan çarpıcı açıklama! ''Daha farklı kazanabilirdik''

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Gaziantep FK'ya karşı alınan 1-0'lık galibiyetin ardından konuştu. Tecrübeli hoca, maçı daha farklı bir skorla kazanabileceklerini dile getirdi.

14 Ocak 2024 Pazar 21:45 - Güncelleme:
İsmail Kartal'dan çarpıcı açıklama! ''Daha farklı kazanabilirdik''
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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Gaziantep FK maçının ardından açıklama yaptı.

İsmail Kartal yaptığı açıklamada, "Bugün kazanmak için geldik. Maç başından sonuna kadar oyun üstünlüğü bizdeydi. Rakibimiz uzun toplarla kontradan sonuca gitmek istediğini tahmin ediyorduk. Biz çok daha iyi futbol oynamaya çalışan bir takımız, zemin oyun anlamında bize müsaade etmedi. Oyuncularım oynamak istediler, daha iyisi için mücadele ettiler. 1-0 kazandık, 3 puan için mutluyuz." dedi.

Deneyimli teknik adam ayrıca, "Biz hücum yaparken savunma, savunma yaparken hücumu düşünmek zorundayız. Oyuncularım her iki görevi de yerine getirdiler. Rakibe çok pozisyon vermedik. Oyundaki topla oynama üstünlüğü, rakip ceza sahasına 40 küsür kere girmişiz. Birkaç pozisyon daha vardı, gol yapabilirdik. Önemli olan kazanmaktı. Kazandığımız için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

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