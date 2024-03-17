Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor'u 3-2 mağlup etti.

Mücadele ardından sarı--lacivertli ekipte İsmail Kartal açıklamalarda bulundu.

İŞTE KARTAL'IN SÖZLERİ:

Son 3 maçımızı 2 Avrupa ve Pendik maçı, 118 kilometre üzerinden koşan bir takımım var. Çeyrek finale çıktık. Ülkemizi temsil eden tek Türk takımıyız. Buraya bu kadar yıpranmış bir takımla maça çıktık. İlk yarı oyunu planladığım gibiydi, santim santim Trabzonspor'u iyi analiz ettik. İlk yarıda oyunun kontrolü tamamen bizdeydi, 2-0 öne geçtik. İkinci yarı başında Serdar Aziz'in kasığında problem vardı, Jayden'ı oyuna aldık. Hiç beklemediğimiz, anlam veremediğim şekilde tribün saldırısına uğradık. Kanatlarımız ve beklerimize bu kadar madde atılması oyunumuzu etkiledi. Ben kafama, vücuduma demirler, su şişeleri yedim. Biz provoke etmedik. Yere yatmadık. Saha içine atılan şişeleri ben bile dışarı attım.

Maç 2-2 oldu. Sonradan yaptığımız hamlelerle maçı kazanmasını bildik. Maçtan sonra Trabzonsporlu oyuncuları, kendi oyuncularımı tebrik ediyordum. Oyuncularım orta sahada seviniyordu. Saha içerisine taraftarlar girdi. Saha içinde, soyunma odası koridorlarında saldırılar... Kadıköy'deki maçtan sonra Trabzonsporlu futbolcular, birbirlerini havaya atıyorlardı. Hiçbir karşılık görmeden rahat rahat stadyumdan ayrıldı. Biz burada kazanınca neden bu olaylar oluyor? İki kulüp arasında hiçbir şey yokken neden bu kadar sürtüşme var anlamış değilim. Biz namağluptuk, Kadıköy'de Trabzonspor'a yenildik, Trabzonspor'u ve Avcı'yı tebrik ettik. Onlar bizim stadyumumuzda sevindiler. Bizim sevinme hakkımız yok mu! Trabzonspor büyük camiadır, Fenerbahçe büyük camiadır. Bunların olmaması gerekir.

60. dakikada oyuncumun kafasına madde geldi. Maçın iptali, tehiri gerekirdi. Bu da olmadı. Maçı bitirmeye çalıştı hakemler. Biz sahanın içinde kalmaya çalıştık. Keşke böyle görüntüler olmasaydı. Ne Trabzonspor ne Fenerbahçe camiası... Maçlar devam edecek. Bunlar olmamalı. Spor, futbol dostluk, arkadaşlıktır. Hepimiz bu ülkenin insanlarıyız. Biraz daha sakin olmamız gerekiyor.

Hepimiz Türk futboluna hizmet etmeye çalışıyoruz. Kazandık, çok önemli galibiyet, ihtiyacımız vardı. İlk yarıdaki oyunumuzla hak ettik. Sonra yaşananlardan ötürü oyun durdu. Birkaç hafta önce de burada maç oynandı. Mağlup olmalarına rağmen tribünden hiç tepki olmadı. Biz ne yaptık? Fenerbahçe'ye karşı neden böyle bir algı, böyle bir hırs var. Bize saldırı var. Biz bugün saldırıya uğradık. Tribün saldırısına uğradık. Hayatımda ilk defa böyle bir şey yaşadım. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Böyle bir ortamda, böyle bir atmosferde 3 puan aldık.