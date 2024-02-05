İSTANBUL 14°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Şubat 2024 Pazartesi / 26 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,5549
  • EURO
    32,9439
  • ALTIN
    1987.85
  • BIST100
    8774.44
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İsmail Kartal'dan Edin Dzeko için moral görüşmesi
Spor

İsmail Kartal'dan Edin Dzeko için moral görüşmesi

Fenerbahçe'de 5 maçtır gol atamayan ve morali bozuk olan Edin Dzeko ile İsmail Kartalözel bir görüşme gerçekleştirdi. Deneyimli çalıştırıcı oyuncusuna moral aşıladı.

Sabah5 Şubat 2024 Pazartesi 11:41 - Güncelleme:
İsmail Kartal'dan Edin Dzeko için moral görüşmesi
ABONE OL

Fenerbahçe'de Konyaspor karşısında hat-trick yaptıktan sonra çıktığı 5 maçta gol atamayan Edin Dzeko'nun moralinin bozuk olduğu öğrenildi.

Kendini suçlu hisseden Boşnak yıldızla İsmail Kartal'ın dün görüşme yaptığı ve moral aşıladığı gelen bilgiler arasında...

BU SEZON NE YAPTI?

Edin Dzeko, sezon başında bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

37 yaşındaki forvet, bu sezon sarı-lacivertli formayla 29 maçta görev yaptı ve 20 gol, 7 asistlik performans sergiledi.

Bu gollerin 16'sını ligde atan Dzeko, gol krallığında zirvede yer alıyor. Edin Dzeko'nun Fenerbahçe ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.