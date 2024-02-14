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Spor

İsmail Kartal'dan hem moral hem uyarı! ''Şampiyon olacağız yeter ki inanın''

Fenerbahçe'nin deneyimli teknik direktörü İsmail Kartal, Rizespor maçı öncesi yapılan antrenmanda öğrencilerine hem moral verdi hem de uyarılarda bulundu. Başarılı teknik adam öğrencilerine bir maçla yıkılmamalarını ve önlerinde 13 haftalık süreç olduğunu söyledi. İşte detaylar...

Fanatik14 Şubat 2024 Çarşamba 09:01 - Güncelleme:
İsmail Kartal'dan hem moral hem uyarı! ''Şampiyon olacağız yeter ki inanın''
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Süper Lig'de liderlikten ikinciliğe gerileyen Fenerbahçe'de İsmail Kartal, dünkü idmanda oyuncularına yaptığı konuşmada hem uyarılarda bulundu hem de moral verdi.

Sarı lacivertliler, Alanyaspor ile 2-2 berabere kalarak 13 hafta sonra liderlik koltuğunu kaybetti. Bu durum takım içinde morallerin bozulmasına neden oldu. Fenerbahçe, cumartesi günü zorlu bir deplasmana çıkarak Rizespor'a konuk olacak. İsmail Kartal, bu kritik sınav öncesi öğrencileriyle bir toplantı gerçekleştirdi.

'DERS ALIP ÖNÜMÜZE BAKALIM'

Başarılı çalıştırıcı ilk olarak Alanya mücadelesine değinerek, "Sürenin azalması ile gol atma arzusu birleşince bir panik havası oluştu. Bizim gibi tecrübeli takımların bunu yaşamaması gerek. Bir daha aynı hatayı yapmamak için birlikte çözümler üretelim. Evet, taraftarımız önünde beklenmedik bir kayıp yaşadık ancak bundan ders alıp önümüze bakalım" diye konuştu.

'DAHA ÇOK MAÇ VAR'

İsmail Kartal, daha sonra oyuncularına, onlara ne kadar güvendiğini bir kez daha yineledi. 62 yaşındaki teknik adam, "Artık tamamen Rizespor maçına odaklanalım. Bu yarışta neler olacağını hep beraber göreceğiz. Daha oynayacağımız çok maç var. Şampiyonluk yolunda size inancım tam. Sezon sonunda hep beraber mutlu sona ulaşacağız. Yeter ki size inancınızı kaybetmeyin ve bir an bile mücadeleyi bırakmayın" ifadelerini kullandı.

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