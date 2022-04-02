İsmail Kartal'dan ilk 11'de 2 değişiklik

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil ve Ozan Tufan'ın yanı sıra Marcel Tisserand, Kayseri'ye getirilmedi.

Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü İsmail Kartal, ligde bir önceki maçta İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 mağlup ettikleri müsabakanın ilk 11'inde yer alan Mesut Özil ile Attila Szalai'nin yerine Kayserispor karşısında Mert Hakan Yandaş ve Novak'ı sahaya sürdü.

Fenerbahçe, müsabakaya Altay Bayındır, Bright Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Kim Min-jae, Novak, Miguel Crespo, Miha Zajc, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Diego Rossi ve Serdar Dursun ile başladı.

Yedek kulübesinde ise Berke Özer, Jose Sosa, Mergim Berisha, Enner Valencia, Dimitris Pelkas, Ferdi Kadıoğlu, Luiz Gustavo, Arda Güler, Nazım Sangare ve Atilla Szalai görev belkedi.

YUKATEL KAYSERİSPOR'DA 6 DEĞİŞİKLİK

Yukatel Kayserispor, 30. haftadaki VavaCars Fatih Karagümrük maçına göre 6 değişikliğe gitti.

Son maçın ilk 11'inde kendilerine yer bulan Hosseini, Miguel Cardoso, Mario Gavranovic, Onur Bulut ve Abdulkadir Parmak, Fenerbahçe maçının ilk 11'inde yer aldı.

Kayserispor'un Fenerbahçe karşısındaki ilk 11'i, Silvio Lung, Onur Bulut, Mert Çetin, Hosseini, Lionel Carole, Miguel Cardoso, Abdulkadir Parmak, Gustavo Campanharo, Emrah Başsan, Michel Kemen, Mario Gavranovic'tenr oluştu.

Kayserispor'un yedek kulübesinde ise Bilal Bayazıt, Mustafa Pektemek, Gökhan Sazdağı ,Emre Demir, Uğur Demirok, Carlos Mane, İlhan Parlak, İbrahim Akdağ, Ramazan Civelek, Andrea Bartolacci görev bekledi.

Öte yandan Kayseri ekibi maça, "2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü" nedeniyle özel formayla çıktı.