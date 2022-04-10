İsmail Kartal'dan ilk 11'de tek değişiklik

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 32'nci haftasında Fenerbahçe, Galatasaray'ı konuk ediyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, ligin 31'inci haftasında oynadıkları Kayserispor maçının 11'ine göre tek değişikliğe gitti.

Kartal, Novak'ın yerine Ferdi Kadıoğlu'na forma verdi. Tecrübeli teknik adam, Galatasaray maçına şu 11'le çıktı: "Altay, Osayi, Kim, Serdar Aziz, Ferdi, Crespo, Zajc, Mert Hakan, İrfan Can, Rossi, Serdar Dursun."

SARI-LACİVERTLİLERDE 3 EKSİK

Fenerbahçe, Galatasaray karşısına 3 oyuncusundan yoksun çıktı. Sarı-lacivertlilerde kadro dışı bırakılan Mesut Özil ve Ozan Tufan'ın yanı sıra Tisserand, kadroda yer almadı.

FERDİ 6 MAÇ SONRA

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu, 6 maç sonra 11'de görev aldı.

Sarı-lacivertli ekipte bu sezon gösterdiği performansla beğenileri toplayan Ferdi Kadıoğlu, sakatlığı sebebiyle formasından uzak kalmıştı. Son olarak Giresunspor maçında 11'de yer alan genç futbolcu, Kayserispor mücadelesine ise sonradan dahil olmuştu.