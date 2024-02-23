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Spor

İsmail Kartal'dan kadroda revizyon! İşte İrfan Can ve Cengiz planı

Fenerbahçe'nin deneyimli teknik direktörü İsmail Kartal yapılan eleştiriler sonrası İrfan Can Kahveci ve Cengiz Ünder hakkında bir karar verdi. Başarılı teknik adam Kasımpaşa maçında iki oyuncuyu aynı anda ilk 11'de oynatacak.

Sabah23 Şubat 2024 Cuma 10:55 - Güncelleme:
İsmail Kartal'dan kadroda revizyon! İşte İrfan Can ve Cengiz planı
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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Kasımpaşa mücadelesi öncesinde kadroda revizyon yapmaya karar verdi.

Son oynanan Çaykur Rizespor deplasmanında yaptığı hamlelerle maçı çeviren 62 yaşındaki çalıştırıcı, haftalardır kendisine yöneltilen eleştirilere böylece yanıt vermişti.

Tecrübeli teknik adam, Cengiz Ünder ile İrfan Can Kahveci'yi aynı anda sahaya sürmemesinden dolayı da zaman zaman ağır eleştirilere maruz kalmıştı.

10 NUMARADA OYNAYACAK

Kendisine yapılan bu yöndeki eleştirileri de kulak arkası yapmayan İsmail Kartal, Kasımpaşa maçında bu ikiliyi aynı anda 11'de oynatmaya karar verdi.

Kartal, haftalardır formsuz olan Sebastian Szymanski'yi kızağa çekecek ve İrfan Can Kahveci'yi Polonyalı yıldızın yerine sahaya sürecek.

Cengiz her zamanki gibi sağ kanatta görev yapacak. İrfan Can ise Sebastian'ın yerine 10 numarada oynayacak.

İRFAN'IN PERFORMANSI

İrfan Can, bu sezon sarı-lacivertli formayı 36 maçta giydi. 21 karşılaşmaya 11'de başlayan 28 yaşındaki futbolcu, 13 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.

CENGİZ'İN PERFORMANSI

Cengiz, sezon başında dahi olduğu Fenerbahçe'de 24 müsabakada görev yaptı. 21 maça 11'de çıkan 26 yaşındaki futbolcu, 8 gol ve 2 asistlik katkı verdi.

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