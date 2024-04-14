İSTANBUL 22°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Nisan 2024 Pazar / 6 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,3607
  • EURO
    34,4602
  • ALTIN
    2438.65
  • BIST100
    9814.19
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İsmail Kartal'dan Krunic açıklaması!
Spor

İsmail Kartal'dan Krunic açıklaması!

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından görüşlerini aktardı.

14 Nisan 2024 Pazar 21:51 - Güncelleme:
İsmail Kartal'dan Krunic açıklaması!
ABONE OL

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti. Maç sonrası sarı lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"İlk yarı oynadığımız futbol bize yakışmadı. Rakibimiz de maça çok iyi hazırlanmış. Biz istediklerimizi yapamadık, rakibimiz de izin vermedi. Devre arasında yaptığımız değişiklik ve oyuncuların silkelenmesi için konuştuk. İkinci yarı biraz kendimiz gibi oynamaya başladık. Daha farklı da kazanabilirdik, çok net pozisyonlarımız var. Şampiyonluk yolunda çok büyük bir adım attık bugün. 3 günde bir maç yapıyoruz, uzun zamandır bu kadar istediklerimizden uzak bir maç oynamamıştık. Karagümrük iyi bir takım, Tolunay Kafkas'ı tebrik ediyorum. Bizi gerçekten çok zorladılar."

"Kadın basketbol takımımız şampiyon olmuş. Onları da tebrik ediyorum, hayırlı olsun."

"Szymanski cezalı, Mert Hakan sakat. Biz de orada Krunic'i kullandık. Bir gol kaçırdı ve demoralize oldu. Krunic bizim için değerli bir oyuncu."

"Livakovic bence bu sezonun en iyi performanslarıdan biri ortaya koydu. Livakovic'i de tebrik ediyorum."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.