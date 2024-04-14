İsmail Kartal'dan Krunic açıklaması!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti. Maç sonrası sarı lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"İlk yarı oynadığımız futbol bize yakışmadı. Rakibimiz de maça çok iyi hazırlanmış. Biz istediklerimizi yapamadık, rakibimiz de izin vermedi. Devre arasında yaptığımız değişiklik ve oyuncuların silkelenmesi için konuştuk. İkinci yarı biraz kendimiz gibi oynamaya başladık. Daha farklı da kazanabilirdik, çok net pozisyonlarımız var. Şampiyonluk yolunda çok büyük bir adım attık bugün. 3 günde bir maç yapıyoruz, uzun zamandır bu kadar istediklerimizden uzak bir maç oynamamıştık. Karagümrük iyi bir takım, Tolunay Kafkas'ı tebrik ediyorum. Bizi gerçekten çok zorladılar."

"Kadın basketbol takımımız şampiyon olmuş. Onları da tebrik ediyorum, hayırlı olsun."

"Szymanski cezalı, Mert Hakan sakat. Biz de orada Krunic'i kullandık. Bir gol kaçırdı ve demoralize oldu. Krunic bizim için değerli bir oyuncu."

"Livakovic bence bu sezonun en iyi performanslarıdan biri ortaya koydu. Livakovic'i de tebrik ediyorum."