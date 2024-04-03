İsmail Kartal'dan Livakovic sorusuna cevap!

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Adana Demirspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. İşte İsmail Kartal'ın sözleri...

"ÇOK İYİ HAZIRLANDIK"

"Maça çok iyi hazırlandık. Camia olarak bir bütün olduk. Sezonun en iyi ilk 25-30 dakikasını oynadık. Ok net gol pozisyonları bulduk. İlk yarı önde bitirmek isterken, basit hatandan devre 1-1 bitti."

"TARAFTARA ARMAĞAN OLSUN"

"Oyuncularla konuştuk, oyunu ele aldık. Kazanmamız gerektiğini onlara söyledik. İyi futbol oynadık, iyi mücadele ettik. Farklı şekilde kazandık. Muhteşem Fenerbahçe taraftarlarına armağan olsun."

NEDEN LIVAKOVIC YEDEK?

"Domonik Livakovic'in yerine neden İrfan Can Eğribayat'ı oynattınız?"

"İlk 11'de kimler var, yedek kulübesinde kimler var? İyi baktınız mı? Bu soruyu bana soruyorsunuz ama iyi baktınız mı oraya? Kaç tane Türk vardı yedek kulübesinde? İki tane! Serdar Dursun ve Çağar Söyüncü vardı. Diğerleri genç çocuklar."

"TÜRK OYUNCU YOKTU"

"Sahada 3 Türk oyuncuya bir şey olsa, yerlerine sokacağımız Türk oyuncu yok. Sakatlık, değişiklik olmasına yönelik elimizin rahat olması için İrfan'ı oynattık. Futbolda hata da olabilir. Hatasını da telafi etti. Çok iyi oynadık biz. İki top direkten döndü. Çok farklı da maç bitebilirdi."