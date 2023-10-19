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  • İsmail Kartal'dan Livakovic'e moral! ''Tamamen buraya odaklan''
Spor

İsmail Kartal'dan Livakovic'e moral! ''Tamamen buraya odaklan''

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Hırvat kaleci Dominik Livakovic milli aradan mutsuz döndü. Milli takımda hatalı goller yiyen genç file bekçisine İsmail Kartal destek oldu.

19 Ekim 2023 Perşembe 12:16 - Güncelleme:
İsmail Kartal'dan Livakovic'e moral! ''Tamamen buraya odaklan''
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Fenerbahçe'de milli mesaiden en mutsuz dönen isim Dominik Livakovic oldu...

Hırvat file bekçisi, Ay Yıldızlılar karşısında hatalı bir gol yedi ve Türkiye 1-0 galip geldi. Ardından Hırvatistan, Galler'e de 2-0 mağlup olarak EURO 2024 şansını zora soktu.

"ARTIK TAMAMEN BURAYA ODAKLAN!"

İsmail Kartal'ın, moralsiz bir şekilde Samandıra'ya dönen öğrencisiyle özel bir görüşme yaptığı öğrenildi. Tecrübeli teknik adamın, Livakovic'e, "Her oyuncunun kötü dönemi olur ama sen iki maçta da çok önemli kurtarışlar yaptın. Artık tamamen buraya odaklanmalısın ve bunu yapacağını da biliyorum" dediği öğrenildi.

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