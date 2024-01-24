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Spor

İsmail Kartal'dan maç değerlendirmesi: Daha farklı kazanabilirdik

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Başakşehir galibiyeti sonrası konuştu. Maçı son dakikaya kadar domine ettiklerini belirten Kartal, 'Daha farklı kazanabilirdik. Maç boyunca pozisyon vermedik.' ifadelerini kullandı.

24 Ocak 2024 Çarşamba 22:48 - Güncelleme:
İsmail Kartal'dan maç değerlendirmesi: Daha farklı kazanabilirdik
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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Başakşehir maçının ardından açıklama yaptı.

İsmail Kartal yaptığı açıklamada, "Bu galibiyet çok çok önemli. Başakşehir son haftalarda yükselişte ve iyi bir takımdı. Biz de kendi güçlü oyunumuzu ortaya koyduğumuz zaman herkesi yenebileceğimizi gösterdik. 11'e 11'ken 5-6 tane yüzde yüz gol pozisyonu vardı. 71 kez rakip ceza alanında topla buluşmuşuz." dedi.

Bunun rekor olduğunu söyleyen Kartal, "Bu Türkiye'de bir rekordur herhalde. Bunun 30'u ilk yarı 11'e 11'ken. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra daha baskılı oynadık. Çok fazla kapandılar. Kapanan savunmayı açmakta zorlandık. Maçı başından sonuna domine ettik. Kendi futbolumuzu ortaya koyduk. 1-0 kazandık ama daha farklı kazanabilirdik. Maç boyunca pozisyon vermedik . Böylesi maçlar stresli ve gergin olur. Kazandığımız için oyuncularımı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bonucci ile ilgili ise İsmail Kartal, "Leonardo Bonucci'nin çok önemli bir şeyi yok. Tedbiren kadroya almadım." şeklinde konuştu.

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