İSTANBUL 7°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Ocak 2024 Pazar / 18 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,2719
  • EURO
    33,0247
  • ALTIN
    1953.68
  • BIST100
    8346.28
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İsmail Kartal'dan maç öncesi Çağlar Söyüncü açıklaması!
Spor

İsmail Kartal'dan maç öncesi Çağlar Söyüncü açıklaması!

Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, MKE Ankaragücü ile karşılaşacak. Sarı lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal, maç öncesi değerlendirmelerde bulundu.

28 Ocak 2024 Pazar 18:43 - Güncelleme:
İsmail Kartal'dan maç öncesi Çağlar Söyüncü açıklaması!
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.

Bu mücadele öncesinde sarı-lacivertlilerde İsmail Kartal açıklamalarda bulundu.

İŞTE KARTAL'IN SÖZLERİ:

Şu anda Çağlar ile resmi imza atılmadı. İmzalar atıldıktan sonra konuşabiliriz. Takımıma gelince, her maça olduğu gibi iyi hazırlandık. Ankaragücü son haftalarda çıkışta olan bir takım. Son oynadığımız Başakşehir maçını kazanarak moral bulduk. Zor bir maçtı. Oradan aldığımız 3 puanla bu maça daha moralli ve özgüvenli çıkacağız. Taraftarlarımızın desteğiyle inşallah 3 puan alıp yolumuza devam edeceğiz.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.