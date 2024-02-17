Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 3-1 kazanılan Rizespor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"ERKEK GİBİ OYNADIK"

"Öncelikle her iki takımın oyuncularını tebrik ediyorum. Böylesine zeminde iki takımın oyuncuları delikanlı gibi, erkek gibi futbol oynadık. Hiç bunlara sığınmadık. Rakip takımın ekibini, teknik heyetini, futbolcularını tebrik ediyorum. Oyunu çirkinleştirmediler. Bu kadar ağır sahaya, kötü zemine rağmen tüm oyuncular ellerinden geleni yapmaya çalıştılar. Futbol oynamaya çalıştık. Sonuçta ilk devre istediklerimizi yapamadık. Oynamaya çalışan bir takımız. Sahanın belirli bölümlerinde su birikintileri fazla olan yerlerinde oyuncularım matematiği algılayamadı. İyi bir görüntü sergileyemedik ve 1-0 geriye düştük. Buna adapte olabilecek, buna yatkın, maçı çevirebilecek oyuncuları oyuna alarak maçı dengeledik, üstünlüğü ele geçirdik."

"OYUNU ÇİRKİNLEŞTİRMEDİK"

"İkili mücadelelerde öne geçtik, ikinci topları aldık ve golleri bulduk. Sonuçta biz kazandık. Bu sahada iyi futboldan ziyade iyi mücadele, iyi strateji gerekiyordu. İkinci yarı iyi mücadele ettik, iyi strateji koyduk. Rizespor'un hocasını ve futbolcularını tebrik ediyorum. İyi mücadele ettiler. Oyunu çirkinleştirmediler. Her iki takım oyuncularını ağır sahaya, kötü zemine rağmen futbol oynamaya çalıştıkları için tebrik ediyorum. Kazandığımız için oyuncularımı tebrik ediyorum. 3 puan çok önemliydi."

ZEMİN İÇİN YORUM

"Böylesine ağır zeminde futbol, performans konuşmak doğru değil. İyi mücadele ettik, strateji ortaya koyduk. Sahada pas yapamıyorsunuz, top gitmiyor, bazı yerlerde kalıyor. İyi mücadele etmek gerekiyordu. Baskı kurmamız gerekiyordu. İkinci yarıda bunu yaptık ve kazandık."