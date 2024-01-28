İsmail Kartal'dan maç sonu çarpıcı açıklama!

Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, MKE Ankaragücü'nü konuk etti. Zorlu maçı Fenerbahçe 2-1 kazandı ve hanesine 3 puanı yazdırdı. Sarı-Lacivertliler'in gollerini 20'de ve 32'de Cengiz Ünder kaydetti. Ankaragücü'nün tek golü ise 13'te penaltıdan Tolga Ciğerci'den geldi.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe, ligdeki puanını 60'a yükseltti ve haftayı kayıpsız kapatarak liderliğini sürdürdü. Mücadelenin ardından İsmail Kartal mutluydu.

'SADECE GOLLERİ ATAMADIK'

Karşılaşmayı yorumlayan tecrübeli hoca, "Biz Ankaragücü'ne karşı iyi hazırlandık. Bugün 2-1 kazandık. Ancak, maç başından sonuna kadar üstün olan taraf bizdik. Çok daha farklı kazanabilirdik. Net pozisyonlar vardı. Rakibin bir penaltı pozisyonu vardı. Ceza sahamıza giremediler. Kornerleri de yok. Biz sadece golleri atamadık. Bu bir puan maçı. Bu bir yarış. 3 puan için çıktı ve aldık. Son 25 günde 6 maç oynadık. Bu kolay değil. Buna rağmen yüksek mücadele ile oynadık. Yolumuza devam ediyoruz" dedi.

'ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEM DAHA YOĞUN OLACAK, HER OYUNCU DEĞERLİ'

11'i kurmadan önce tüm oyuncularla konuşuyoruz. Bazısı yorgun oluyor. Gribal enfeksiyon oluyor. Oynatacağımız oyuncularla konuşuyoruz. Kupa var, lig var. Önümüzdeki dönem daha yoğun olacak. Yük dağılımını yapmaya çalışıyoruz, yükü yaymaya çalışıyoruz. Her oyuncu değerli. Bu tip maçlarda biri oynuyor diğeri dinleniyor.

"SANTRFOR ARAYIŞIMIZ SÜRÜYOR"

"Yerli bir santrfor arayışımız sürüyor. Birkaç aday var. Kulüp tarafı görüşmeleri sürdürüyor."

"EN ÇOK GOL ATAN TAKIM FENERBAHÇE'YMİŞ"

"Avrupa'da şu an en çok gol atan takım Fenerbahçe'ymiş. Ben de içerde öğrendim. İnşallah bu istatistiği şampiyonlukla ve kupalarla taçlandırırız."