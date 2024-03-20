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Spor

İsmail Kartal'dan motivasyon konuşması: Kenetlendiğimiz zaman bizi kimse yıkamaz

Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor'u 3-2 yenen Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, yaşanan olaylar sonrası oyuncularını motive etmeye başladı.

Türkiye20 Mart 2024 Çarşamba 13:18 - Güncelleme:
İsmail Kartal'dan motivasyon konuşması: Kenetlendiğimiz zaman bizi kimse yıkamaz
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İsmail Kartal, Trabzon'daki olaylardan oyuncularının en az şekilde etkilenmesi için birebir görüşmelere başladı.

Maçın ardından oyuncularına 4 gün izin veren İsmail Kartal, telefon görüşmeleriyle işinin başında olduğunu gösteriyor.

2015 yılında Rize deplasmanı dönüşü Trabzon'da otobüsün kurşunlanması olayından sonra şampiyonluğu kaçıran Kartal, "O zaman motivasyonumuz çok düşmüştü. Buna izin vermeyelim. Kenetlendiğimiz zaman bizi kimse yıkamaz." sözleriyle oyuncularını motive ediyor.

Bu sezon Süper Lig'de çıktığı 30 karşılaşmadan 79 puan toplayan Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın 2 puan gerisinde 2. sırada yer aldı.

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