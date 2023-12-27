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Spor

İsmail Kartal'dan oyuncularına tam destek!

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa finali öncesi oyuncularına güven aşıladı.

Fanatik27 Aralık 2023 Çarşamba 11:13 - Güncelleme:
İsmail Kartal'dan oyuncularına tam destek!
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Fenerbahçe'nin hocası İsmail Kartal'ın, Galatasaray ile oynayacakları Süper Kupa maçı için takıma inancı tam...

Sarı-Lacivertliler'in teknik direktörü İsmail Kartal'ın, futbolcuları ile yaptığı konuşmada gelecek adına önemli mesajlar verdiği bildirildi.

"TARAFTARIMIZA BİR KUPA ARMAĞAN EDELİM"

Kartal'ın, "Hayallerimiz büyük, yolumuz uzun. 2023'te beklentilerin büyük bir kısmını karşıladık. Bu yılı güzel bir şekilde kapatalım ve Galatasaray'ı yenerek, taraftarlarımıza bir kupa armağan edelim. Sizlere güvenim tam" dediği öğrenildi.

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