Fenerbahçe dolu dizgin başladığı 2024 yılındaki ilk kaybını beklenmedik bir şekilde yaşadı. 50 bin taraftarının önünde Samsunspor'u ağırlayıp öne geçmeyi de başaran Fenerbahçe için 1-1'lik beraberlik şok etkisi yarattı

Aynı gün akşam saatlerinde, şampiyonluk yarışındaki en büyük rakip olan Galatasaray'ın Trabzonspor'u deplasmanda 5-1'lik tarihi bir skorla geçmesi ise moralleri iyice bozdu. İsmail Kartal, takım içindeki olumlu havanın bozulmaması için hemen kolları sıvadı ve oyuncularına yaptığı konuşmayla şampiyonluğa olan inancını bir kez daha ortaya koydu.

"TAKILIP KALMAYACAĞIZ"

Tecrübeli teknik adam, son antrenmanda öğrencilerine bir moral konuşması yaptı ve şampiyonluğa olan inancını bir kez daha gösterdi. İsmail Kartal, "Şampiyonluk yolunda bu tip sonuçlar normaldir. Bir beraberlikle kaybedilen bir şey yok. Önemli olan nasıl mücadele ettiğiniz ve ben sizin ne kadar çabaladığınızı gördüm. Kazanacak fırsatlar da yarattık ama son vuruşlarda şanssızdık. Ayrıca yaptığımız top kayıpları da oyun gücümüzü etkiledi." ifadelerini kullandı.

Başarılı çalıştırıcı, yarın oynanacak Başakşehir maçına işaret etti. Kartal, "Samsunspor beraberliğine takılıp kalmayacağız. Önümüzde kazanılmayı bekleyen kritik bir karşılaşma var. Başakşehir'i yenip önümüze bakacağız. Bir an önce ayağa kalkmamız gerekiyor. Hep birlikte kenetlenerek, mücadele ederek yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.