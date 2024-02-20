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  • İsmail Kartal'dan Rade Krunic kararı! Gözünün yaşına bakılmadı
Spor

İsmail Kartal'dan Rade Krunic kararı! Gözünün yaşına bakılmadı

Rade Krunic için Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşandı. Teknik direktör İsmail Kartal, Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak Kasımpaşa maçında Rade Krunic'i kulübeye çekmeyi planlıyor. İşte detaylar...

Sabah20 Şubat 2024 Salı 10:04 - Güncelleme:
İsmail Kartal'dan Rade Krunic kararı! Gözünün yaşına bakılmadı
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.

Ligde 26 karşılaşma sonunda 67 puanla 2. sırada yer alan Fenerbahçe'de İsmail Kartal sürpriz bir karar verdi.

KRUNIC KULÜBEYE DÖNÜYOR

Kanarya'da Fred'in dönüşüyle birlikte kulübeye dönecek isim de büyük bir oranda belirlendi.

İsmail Kartal'ın Brezilyalı futbolcuyu 11'e koymasıyla birlikte devre arası transferi Rade Krunic kenara çekilecek.

Orta saha Fred, İsmail Yüksek'ten ve Sebastian Szymanski'den oluşacak.

Fenerbahçe formasıyla şu ana kadar 8 resmi maça çıkan Rade Krunic, bu karşılaşmalarda 1 asistle takımına katkıda bulunabildi.

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