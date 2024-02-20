Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.

Ligde 26 karşılaşma sonunda 67 puanla 2. sırada yer alan Fenerbahçe'de İsmail Kartal sürpriz bir karar verdi.

KRUNIC KULÜBEYE DÖNÜYOR

Kanarya'da Fred'in dönüşüyle birlikte kulübeye dönecek isim de büyük bir oranda belirlendi.

İsmail Kartal'ın Brezilyalı futbolcuyu 11'e koymasıyla birlikte devre arası transferi Rade Krunic kenara çekilecek.

Orta saha Fred, İsmail Yüksek'ten ve Sebastian Szymanski'den oluşacak.

Fenerbahçe formasıyla şu ana kadar 8 resmi maça çıkan Rade Krunic, bu karşılaşmalarda 1 asistle takımına katkıda bulunabildi.