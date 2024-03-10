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  • İsmail Kartal'dan rakiplerine tepki: Buraya gelenler yerden kalkmıyor
Spor

İsmail Kartal'dan rakiplerine tepki: Buraya gelenler yerden kalkmıyor

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Pendikspor karşısında alınan galibiyet sonrası rakiplere tepki gösterdi. Kartal yaptığı açıklamada, ' Her hafta aynı şey oluyor, buraya gelenler yerden kalkmıyor.' sözlerini sarf etti.

10 Mart 2024 Pazar 22:07 - Güncelleme:
İsmail Kartal'dan rakiplerine tepki: Buraya gelenler yerden kalkmıyor
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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 4-1 kazanılan Pendikspor maçı sonrası sert açıklamalar yaptı. Kartal, "Kadıköy'e gelen bütün misafirlerimiz birbirlerinden alışkanlık etti herhalde, yerde yatarak oyuncularımızın konsantrasyonunu bozuyorlar" dedi.

İşte İsmail Kartal'ın açıklamaları;

"İlk devre istediğimiz futbolu oynayamadık ama bunun nedenleri var. Son zamanlarda Kadıköy'e gelen bütün rakipler, sanırım birbirlerinden görerek alışkanlık edindiler. Sürekli yere yatarak, sürekli sağlık ekibini çağırarak bizim oyun hızımızı durdurmaya çalıştılar. Bir oyuncu var, ismini vermeyeceğim. Dört tane faul yaptı, biri Mert Hakan'a orta sahada attığı tekme. Dört faulde sarı kart görmedi, bizim oyuncularımız ilk faulde sarı kart görüp baskı altına alındılar. Dördüncü hakeme gidip soruyorum, bana 'Hocam, daha oyunun başı' diyor. Oyunun başı, sonu mu var. Her hafta aynı şey oluyor, buraya gelenler yerden kalkmıyor."

"Sakatlanan oyuncu, doktor ve sedyesiyle dışarı çıkıyor. Saniyesinde içeri giriyor. Biz buna bir şey yapamıyoruz. Sürekli oyunu çirkinleştirerek hızımızı kesiyorlar. Biz futbol oynamaya çalışan bir takımız."

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