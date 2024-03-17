İSTANBUL 13°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Mart 2024 Pazar / 8 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,1302
  • EURO
    35,1243
  • ALTIN
    2227.09
  • BIST100
    8828.7
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İsmail Kartal'dan sakatlık açıklaması!
Spor

İsmail Kartal'dan sakatlık açıklaması!

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Trabzonspor karşılaşmasından önce açıklamalarda bulundu.

17 Mart 2024 Pazar 19:46 - Güncelleme:
İsmail Kartal'dan sakatlık açıklaması!
ABONE OL

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Trabzonspor karşılaşmasından önce şampiyonluk yarışıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Ezeli rakipleri Galatasaray'ın kazanıp, kazanmamasıyla ilgilenmediklerini vurgulayan İsmail Kartal "Son oynadığımız Avrupa maçından sonra elimizde çok sayıda sakat oyuncu var. Sakatlıklara ve rakibin durumuna göre ideal bir 11 belirledik. Trabzonspor iyi bir takım. 9 maçı kazanmak ve şampiyon olmak istiyoruz. Başkalarının ne yaptığı ya da nasıl kaybedeceği değil... Kendi işimize bakıyoruz." dedi.

İsmail Kartal ayrıca "Trabzonspor iyi bir takım ama biz de iyi bir takımız. İyi futbolla kazanmak istiyoruz. Maça iyi çalıştık. İnşallah çalışmalarımızın karşılığını alırız." ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.