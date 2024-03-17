İsmail Kartal'dan sakatlık açıklaması!

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Trabzonspor karşılaşmasından önce şampiyonluk yarışıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Ezeli rakipleri Galatasaray'ın kazanıp, kazanmamasıyla ilgilenmediklerini vurgulayan İsmail Kartal "Son oynadığımız Avrupa maçından sonra elimizde çok sayıda sakat oyuncu var. Sakatlıklara ve rakibin durumuna göre ideal bir 11 belirledik. Trabzonspor iyi bir takım. 9 maçı kazanmak ve şampiyon olmak istiyoruz. Başkalarının ne yaptığı ya da nasıl kaybedeceği değil... Kendi işimize bakıyoruz." dedi.

İsmail Kartal ayrıca "Trabzonspor iyi bir takım ama biz de iyi bir takımız. İyi futbolla kazanmak istiyoruz. Maça iyi çalıştık. İnşallah çalışmalarımızın karşılığını alırız." ifadelerini kullandı.