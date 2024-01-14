İSTANBUL 6°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Ocak 2024 Pazar / 4 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,0996
  • EURO
    32,963
  • ALTIN
    1981.47
  • BIST100
    7986.47
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İsmail Kartal'dan şampiyonluk sözleri!
Spor

İsmail Kartal'dan şampiyonluk sözleri!

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Gaziantep FK maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

14 Ocak 2024 Pazar 18:51 - Güncelleme:
İsmail Kartal'dan şampiyonluk sözleri!
ABONE OL

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Gaziantep FK maçı öncesi konuştu.

BONUCCI VE KRUNIC

İsmail Kartal yaptığı açıklamada, "Bonucci ve Krunic katkı verecekler. Kaliteli oyuncular. 3 kulvarda yarışıyoruz. Çubukluyu giyen her oyuncu değerlidir. Onlar da en değerlilerden olacaklar. Bonucci'nin kariyeri belli, Krunic Milan'dan geldi." dedi.

"TEK YOL VAR, KAZANMAK"

İsmail Kartal ayrıca, "Bizim dikkat etmemiz gereken tek yol var, kazanmak. Şampiyonluğa oynuyoruz. Her maça 3 puan için çıkıyoruz. Bazen istedikleriniz olmuyor, hamleler yapıyorsunuz. Bu akşam burada oyuncularımızın neler yapacağını, kalitesini biliyoruz. İnşallah iyi oyun ve 3 puanla evimize döneriz." ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.