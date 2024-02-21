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Spor

İsmail Kartal'dan Sebastian Szymanski'ye uyarı

Fenerbahçe'de son haftalardaki formsuzluğuyla dikkat çeken Sebastian Szymanski, teknik direktör İsmail Kartal ile özel olarak görüştü.

Sabah21 Şubat 2024 Çarşamba 10:36 - Güncelleme:
İsmail Kartal'dan Sebastian Szymanski'ye uyarı
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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, son haftalardaki formsuzluğuyla dikkat çeken Sebastian Szymanski ile özel olarak görüştü.

Yaz ayı transfer döneminde Dinamo Moskova'dan 9.5 milyon Euro karşılığında kadroya katılan Sebastian Szymanski, sezona harika bir giriş yapmıştı. Gol ve asistleriyle takıma büyük katkı sağlayan Fenerbahçe'nin Polonyalı yıldızı, son 7 maçta ise suskunluğa gömüldü. Bu haftaya kadar 9 gol, 9 asist kaydeden başarılı on numaraya ara transfer döneminde Borussia Dortmund ve Napoli'den teklif geldi. Ancak şampiyonluk hedefini kovalayan yönetim, oyuncuyu bırakmak istemedi. Szymanski, teklifler karşısında mutlu olurken kafası da karıştı ve bu durum sahaya yansıdı.

"KONSANTRE KAYBIN GAYET DOĞAL"

Son golünü 7 maç önce kaydeden 24 yaşındaki yıldız, formdan bir hayli düştü. Duruma el koyan teknik direktör İsmail Kartal, öğrencisiyle özel bir görüşme gerçekleştirerek uyarıda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı, "Büyük takımların seni istemesi konsantrasyonunu bozmuş olabilir. Ancak tamamen F.Bahçe'ye odaklanman lazım. Sen bize lazımsın. Yeni teklifler almak istiyorsan sezonu çok iyi bir şekilde tamamlamalısın." diye konuştu.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon toplam 39 maçta boy gösteren 24 yaşındaki Polonyalı yıldız 12 gol, 14 asistlik istatistik yakaladı.

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