Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Gaziantep FK maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"ÇOK KÖTÜ BİR ZEMİN VARDI"

"İki hafta önce burada sahanın zeminin kötü olduğundan bahsetmiştim. Bugün bunu yine söylüyorum. Bu kötü zeminde futbol oynamak çok zor. King'in ayak bileği burkuldu. Ne zaman döneceği belli değil. Bizim amacımız futbolu bir yerlere taşımak. İki takımın oyuncuları nasıl futbol oynayacak. Futbolcular soyunma odasında şikayet etti. Bonucci geldi hocam ayağım şişti oynayamıyorum. dedi. Daha iyi zeminler olsun, futbolumuzu iyiye taşıyalım. Zeminin kötü olmasına rağmen iyi bir oyun çıkardık. Oyuncularımı tebrik ediyorum."

MERT MÜLDÜR'ÜN SAKATLIĞI

"Mert Müldür'ün sakatlığını zemine bağlayamayız. Adelesinde sertleşme var. Zemin kötü diye her şeyi zemine bağlayamyız ama bu ağır sahalarda bunlar oluyor."

"BİZİM TAKIMDA SORUN OLMAZ"

Soru: "Batshuayi gollerine devam ediyor. Dzeko ile aralarındaki rekabet bir problem yaratır mı?"

"Bizim takımda bir problem olmaz. Biz bir aileyiz. Maç maç hangi oyunumuz hazırsa onunla devam ederiz."

TRANSFER CEVABI

"Gidenler ve gelenler olacak mı?"

İsmail Kartal: "Bilmiyorum. Bakalım nasip."

SUMUDICA'YA CEVAP!

"Kendisi öyle cevap verdi ama 1 sene önce sahanın kötü olduğunu da söyleyen yine kendisi. Lütfen ona da bakın. Ben başka bir cevap vermek, muhatap olmak istemiyorum."