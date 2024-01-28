Galatasaray'la amansız bir zirve yarışı yapan Fenerbahçe'nin tek bir puan kaybına dahi tahammülü yok. Liderliği kaptırmak isteyen Sarı-Lacivertli ekipte teknik patron İsmail Kartal, öğrencilerine uyarı üstüne uyarı yaptı.

Ligin giderek zorlaştığına dikkat çeken başarılı çalıştırıcı, "Ankaragücü maçını şartlar ne olursa olsun kazanmak zorundayız. Rakibimiz deplasman maçlarında iyi gidiyor. Emre Belözoğlu ile birlikte büyük bir çıkışa imza attılar. İlk yarıda Ankara'da oynadığımız maç da bir hayli zorlu geçmişti. Artık puan kayıplarının takımları hedeften saptıracakları maçlar oynayacağız" dedi.

"BAHANE KABUL ETMİYORUM"



Hiçbir mazeretin kendilerini şampiyonluk yarışından uzaklaştırmaması gerektiğini vurgulayan İsmail hoca, "Eksik ve cezalı futbolcuların yokluğu, bizi galibiyet hedefinden uzaklaştırmaz. Sezon başından bu yana takımına inanmış, şampiyonluk hedefi için kenetlenmiş taraftarımız önünde yine sahaya 3 puan için çıkacağız. Görev alacak her oyuncumuz, sezon başından bu yana sahaya yansıttığımız kazanma azmini yine tekrarlayıp, takımlarını galibiyete taşıyacaklar" dedi.