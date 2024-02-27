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Spor

İsmail Kartal'dan zemin açıklaması!

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde oynayacakları MKE Ankaragücü maçı öncesinde konuştu.

27 Şubat 2024 Salı 20:25 - Güncelleme:
İsmail Kartal'dan zemin açıklaması!
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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, MKE Ankaragücü maçı öncesi konuştu.

İsmail Kartal, "Bizim hedefimiz bütün kupaları kazanmak. Bunları kazanmak istiyorsak, bu maçları kazanıp yolumuza devam etmeliyiz. Ankaragücü iyi bir takım. İyi hazırlandıklarını düşünüyorum. Biz de iyi hazırlandık. Oyuncularıma güveniyorum. Turu geçip İstanbul'a dönmek istiyoruz." dedi.

Eryaman Stadyumu'nun zemini için gelen soruya cevap veren İsmail Kartal, "Hocalarım, yardımcılarım biraz önce sahaya girdiklerinde kontrol ettiler, zeminin biraz daha toparlanmış olduğunu söylediler. İnşallah futbol oynamamızı engellemez. Engelleyecekmiş gibi durmuyor. İnşallah istediğimizi alarak güzel ve mutlu bir şekilde evimize dönebiliriz" sözlerini sarf etti.

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