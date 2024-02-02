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Spor

İsmail Kartal'ın Antalya deplasmanında en büyük kozu Edin Dzeko

Fenerbahçe'nin Boşnak yıldızı Edin Dzeko son 4 maçtır rakipleri filelerini havalandıramıyor. Eleştirilerin odağı olan yıldız isme teknik direktör İsmail Kartal'ın güveni tam. Dzeko Antalyaspor deplasmanında takımın en büyük kozu olacak.

2 Şubat 2024 Cuma 15:28 - Güncelleme:
İsmail Kartal'ın Antalya deplasmanında en büyük kozu Edin Dzeko
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Konyaspor karşısında hat-trick yaptıktan sonra üst üste oynanan 4 maçta ağları sarsamayan Edin Dzeko, eleştirilerin odağına otursa da Boşnak yıldız, teknik direktör İsmail Kartal'ın sahadaki mihenk taşı...

Her ne kadar gol atamasa da takım arkadaşlarına alan açan ve sık sık savunma yardımı yapan 37 yaşındaki oyuncunun ön alan presi de sarı-lacivertlilerin oyun planında önemli yer tutuyor.

KARTAL'IN EN BÜYÜK KOZU

İsmail Kartal'ın Antalyaspor maçında da en büyük kozu yine şüphesiz Edin Dzeko olacak. Planlarını 37 yaşındaki futbolcu üzerinden yapan İsmail Kartal, bu kez Dzeko'dan arkadaşlarına alan açmasını değil, kanat oyuncularından Boşnak yıldızı topla buluşturmalarını istedi. Dzeko üzerinden skor üretmeyi planlayan tecrübeli çalıştırıcı, kaptanıyla Antalya'yı devirmeyi amaçlıyor.

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