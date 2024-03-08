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Spor

İsmail Kartal'ın Batshuayi tercihinin perde arkası

Hafta boyuncu yapılan antrenmanlarda İsmail Kartal, Edin Dzeko'yu ilk 11'de denedi ancak dün akşam Mich Batshuayi ile başladı. İşte Kartal'ın tercihin arkasındaki neden...

Fanatik8 Mart 2024 Cuma 11:22 - Güncelleme:
İsmail Kartal'ın Batshuayi tercihinin perde arkası
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Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Union Saint-Gilloise karşısında ilk 11'inde bazı değişiklikler yaptı.

Tecrübeli çalıştırıcı, Süper Lig'de son maçta oynattığı Ferdi Kadıoğlu'nun yerine sol bekte Jayden Oosterwolde'yi tercih etti. Ancak ilk yarının ortasında Çağlar Söyüncü'nün sakatlanması sonrası Kartal, onun yerine Ferdi'yi sahaya sürdü. Ferdi sol beke geçerken Oosterwolde, Djiku ile stoper bölgesine geçti.

En son 21 Ocak'taki Samsunspor maçında oynadıktan sonra sakatlığını atlatmasıyla birlikte sahalara Hatayspor karşılaşmasında sonradan oyuna girerek dönen Fred, uzun bir aranın ardından ilk 11'e Belçika'da döndü.

SONRADAN OYUNA ALDI

Forvette herkes, ikinci yarının ortasında oyuna dahil olan Edin Dzeko'nun dün sahaya çıkmasını bekliyordu. Kartal'ın hafta boyunca antrenmanlarda Dzeko'yu 11'de denediği öğrenildi. Ancak tecrübeli teknik adamın son anda değişiklik kararı aldığı ve tercihini Michy Batshuayi'den yana kullanma kararı aldığı bildirildi. O Batshuayi de, ülkesi Belçika'daki mücadelede perdeyi açan golü ağlara yolladı.

AVRUPA'DA YİNE DURMADI

Fenerbahçe'de özellikle Avrupa maçlarındaki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Michy Batshuayi, ilk 11'de formayı kaptığı Union Saint-Gilloise maçında golünü attı. Batshuayi, henüz 20. dakikada Cengiz Ünder'in kullandığı serbest vuruşta Çağlar Söyüncü'nün ceza sahasında kafayla indirdiği topta kale önünde golünü attı. Maç boyunca çok iyi bir performans gösteren tecrübeli golcü, 78'de yerini alkışlar eşliğinde Edin Dzeko'ya bıraktı.

Konferans Ligi'ndeki skorer kimliğini yine gösteren Belçikalı yıldız, ülkesinin takımına karşı ağları havalandırırken, Fenerbahçe'nin de 6 golle Avrupa'daki en golcü ismi konumunda yer alıyor.

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