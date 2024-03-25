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Spor

İsmail Kartal'ın büyük pişmanlığı!

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Süper Lig esame listesinde Ryan Kent yerine Joshua King'e yer verdiği için pişmanlık yaşıyor. Norveçli santrafor sakatlıkları nedeniyle 19 maçta görev alamadı. İşte detaylar...

Takvim25 Mart 2024 Pazartesi 09:11 - Güncelleme:
İsmail Kartal'ın büyük pişmanlığı!
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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Süper Lig esame listesinde Ryan Kent'e yer vermemiş Joshua King'i listede tutmuştu. Ancak başarılı teknik adam bu kararında pişmanlık yaşıyor.

1 AYDIR TAKIMA DÖNEMEDİ

Bu sezon 23 maçta görev yapan Joshua King, çeşitli sakatlıklar nedeniyle 19 maçı kaçırmış durumda. Son olarak Ziraat Türkiye Kupası'daki Gaziantep FK maçında sakatlık yaşayan ve ayak bileğindeki problem nedeniyle 1 aydır takıma dönemeyen Norveçli forvetin ne kadar süre daha sahalardan uzak kalacağı belli değil. King'in tedavisi devam ediyor.

BU SEZON PERFORMANSI

Fenerbahçe'de bu sezon 23 maçta süre bulan 32 yaşındaki futbolcu, 4 gol attı ve 4 asist yaptı.

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