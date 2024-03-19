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Spor

İsmail Kartal'ın gözü Christoph Daum'un rekorunda

Trendyol Süper Lig'de son olarak deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 yenen Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, gözünü Christoph Daum'un rekoruna dikti.

Sabah19 Mart 2024 Salı 12:49 - Güncelleme:
İsmail Kartal'ın gözü Christoph Daum'un rekorunda
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Trendyol Süper Lig'de 30. hafta sona ererken, Fenerbahçe son olarak Trabzonspor engelini 3-2 geçti ve zirve takibini sürdürdü.

Teknik direktör İsmail Kartal, bu galibiyetle birlikte deplasmanda çıktığı 15 maçta 14 galibiyet, 1 beraberlik alarak 45 puanın 43'ünü toplamayı başardı.

Sarı-lacivertliler 14 galibiyetin 9'unu üst üste alırken, 2010-11'deki kendi performansları ve 2002-2003'teki Galatasaray'ın rekorunu egale etmiş oldu.

Deplasmanda bu kadar başarılı olan Kanarya, buna karşın iç sahada ise aynı grafiği çizemedi.

Bu süreçte F.Bahçe; 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı ve 36 puan toplayabildi.

KARTAL'IN GÖZÜ DAUM'UN REKORUNDA!

Trabzonspor deplasmanından galibiyetle dönen Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal hem sarı-lacivertlilerin başında ezeli rakibine karşı ilk kez kazandı hem de bir rekor daha kırdı.

İsmail Kartal, bir sezonda en uzun yenilmezlik serisi yaşayan yerli hoca (Aykut Kocaman) unvanını elde etti. Genel rekor ise 20 maçla Christoph Daum'da... Kartal, Adana Demir ve Karagümrük maçlarını da kaybetmezse rekorun yeni sahibi olacak.

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