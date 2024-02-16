İSTANBUL 8°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Şubat 2024 Cuma / 7 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,8098
  • EURO
    33,1644
  • ALTIN
    1985.23
  • BIST100
    9280.18
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

İsmail Kartal'ın hedefi 13'te 13

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, takıma kalan her maçı kazanabileceklerini söyledi.

Sabah16 Şubat 2024 Cuma 09:37 - Güncelleme:
İsmail Kartal'ın hedefi 13'te 13
ABONE OL

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, tüm oyuncularını motivasyon konuşmalarıyla kendine getirip Çaykur Rizespor maçına hazırlıyor.

Alanyaspor beraberliği ile zirveden inen Fenerbahçe'de teknik patron İsmail Kartal, takımına moral aşılıyor. Deneyimli çalıştırıcı yol kazalarının normal olduğunu ancak sonrasında hemen ayağa kalkmanın önemine dikkat çekti.

"HER MAÇI KAZANABİLİRİZ"

Yeniden galibiyet serisini işaret eden Kartal, "Her maçı kazanırsak şampiyonuz. Daha önceki gibi bir seri yakalarsak kimse bizi tutamaz. Kalan 13 maçtan da 3 puan alabiliriz. Bunun için sizden konsantrasyon istiyorum." ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.